Rénover un appartement: petit guide pratique

Avant d’entamer des travaux et de se lancer tête baissée, il est nécessaire de consulter les plans actuels du logement. Vous ne pourrez mettre votre lave-linge n’importe où ou abattre n’importe quelle cloison. Donc on repère les arrivées et évacuations d’eau pour avoir les raccordements nécessaires aux nouvelles installations. N'oubliez pas que, si l'on peut amener l'eau presque partout, il n'est pas toujours possible de l'évacuer. Prenez donc conseil auprès d'un professionnel si vous éprouvez le moindre doute.

Mais aussi, on identifie les murs porteurs : si l’on souhaite abattre un mur porteur, la pose de poutres de support (couramment appelées IPN) sera nécessaire. Une fois tout cela bien établi, on peut se lancer dans la fabrique de nouveaux plans pour le logement. Dans cet appartement, le déplacement de la cuisine dans le séjour a libéré l’espace cuisine pour en faire une chambre !

On voit sur la photo avant-après la création de cette cuisine ouverte sur le salon. Elle prend la place d’un ancien meuble bibliothèque. Celle-ci a été déplacée sur le mur opposé. A la lecture des plans, on a pu identifier le conduit de cheminée, ce qui a permis de creuser un renfoncement dans le mur, à la gauche du conduit. Ainsi, les architectes de Dam Dam’ ont pu optimiser l’espace et créer de part et d’autre de ce conduit une bibliothèque avec étagères et rangements bas avec portes.