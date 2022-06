Aménager un appartement d'une pièce

Crée en 2010 par Cédric Ferrapie, l'atelier d’architecture, de design, et d’urbanisme, Sace Maker, signe ici un agencement au look industriel et moderne. L'implantation d'une mezzanine et d'un escalier minimaliste offre un nouvel espace destiné au coucher à la pièce. Le parquet en métal calepiné de façon irrégulière contraste avec le sol de béton laissé brut. L'ajout de grandes lampes industrielles recyclées et de mobilier fonctionnel de couleurs vives donnent un côté atelier à l'endroit. Le mélange des styles avec le plafond en poutres apparentes créent un effet de perspective et une impression de grandeur.