Créations insolites : nos designers français à l'honneur

Les lampes OUD en trois formats bien connus S, M et L sont signées de la patte des designers d'agence Bellila. Cette entreprise, née de la collaboration de passionnés de nature ; Paul Bellila, un designer indépendant, l'entrepreneur Julien Bitan, l'experte e-marketing Sophie Bellier et Yves Serrière, le directeur commercial propose du mobilier design fabriqué dans l'Hexagone à partir de bois provenant de forêts françaises éco gérées. Une démarche foncièrement écologique qui nous plaît chez homify ! Ainsi, passons à la présentation la petite dernière de cette sélection de luminaires, la lampe OUD M qui nous offre un concept 2 en 1, à la fois luminaire et porte manteaux. Ainsi, cette lampe se préoccupera d'illuminer votre intérieur mais se chargera également de garder précieusement vos sacs, écharpes et manteaux. Cet objet réalisé en chêne massif à l'allure sophistiquée et à la double fonctionnalité sera une superbe addition à une entrée élégante.