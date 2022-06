Un Super Loft contemporain en pleine ville!!!

Aujourd'hui, nous voyageons à Berlin en Allemagne, pour découvrir un projet de design d'intérieur intéressant pour résoudre le problème de décoration de petits espaces en zone urbaine.

L'expert CONSCIOUS DESIGN – INTERIORS nous dévoile cette prouesse de déco moderne, mettant en valeur toute la beauté cachée d'un petit loft de grande ville.

La combinaison d'accessoires et de meubles simples, a permis de créer avec finesse, un style contemporain et charmant qui intègre parfaitement une touche rustique et naturelle dans son design. Ne perdons pas de temps, visitons ensemble ce bel appartement moderne!