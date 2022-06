Une Maison Familiale absolument Méconnaissable !!

Et ici, attardons-nous au rez de chaussée de la maison principale qui représente un salon lumineux et spacieux ouvert dont les couleurs sont neutres et subtiles. De plus, les contours linéaires dominent. Le couloir en bois apporte une ambiance chaleureuse, un toucher naturel et est visuellement et fonctionnellement, un élément déterminant dans le concept de vie.