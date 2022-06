Armoire de Rangement: 10 Solutions aussi Efficaces que Magnifiques!

Nous ne nous inscrivons pas dans la continuité au travers de cette sélection. En effet, on constate une réelle rupture avec l'armoire précédente. Celle-ci est un véritable chef d'oeuvre en matière d'ergonomie et d'optimisation de l'espace disponible. Vous l'aurez compris l'idée est d'utiliser l'espace disponible sous un escalier classique afin d'y ajouter étagères et tiroirs permettant d'y ranger toutes sortes de petits objets.