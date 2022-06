Garages extravagants

Souvent dénué de charme et délaissé du point de vue de la déco, permettez nous de mettre aujourd'hui l'éclairage sur le garage. Si vous possédez une maison, vous pouvez avoir un espace qui est intégré à votre habitation ou même avoir un autre petit bâtiment sur votre terrain. Devant répondre avant tout à un besoin de stockage et permettre d'entreposer toute une gamme d'outils, d'ustensiles ou de matériel, celui-ci se doit fonctionnel et pratique sans rien renier de design et d'élégance. Voici dans cet article quelques idées insolites et originales pour un garage qui sort de l'ordinaire.