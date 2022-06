Maison Chaleureuse Simple et Moderne!!!

Il faut savoir adapter aux besoins de la famille, le design et les matériaux choisis pour construire une maison. Cela commence par la disposition des chambres, passant par la conception structurelle des escaliers, par la planification des balcons, et aussi par l'importance des conditions d'éclairage. L'architectes AL ARCHITEKT à Viennes, nous propose cette belle réalisation moderne, simple, chaleureuse ( sur un espace de 144 mètres carrés ) qui a utilisé de façon optimale, les spécificités du terrain et des matériaux modernes, pour offrir une oeuvre luxueuse pleine de vitalité!