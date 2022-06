7 étapes pour une chambre plus propre durablement !

Inévitables, les tâches sur le tapis ne sont pourtant destinées à rester là pour toujours. Voilà les éléments dont vous aurez besoin pour retrouver les couleurs de vos tapis préférés. Une dose de vinaigre, deux doses d'eau, un chiffon humide et votre fidèle fer à repasser. Mélangez l'eau et le vinaigre et versez dans un flacon pulvérisateur. Vaporisez le contenu du flacon sur les tâches de tapis que vous avez besoin enlever. Placez un chiffon humide sur la tâche, mettez votre fer sur le réglage «vapeur» et poser le sur la tâche. Laissez-le reposer pendant environ 30 secondes – et vous avez terminé. Les tâches plus tenaces peuvent nécessiter pulvérisation multiples ainsi qu'un coup de repassage, mais vous pouvez être sûr que ceci est l'un des moyens plus rapides et plus faciles pour attaquer une tâche difficile !