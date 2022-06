12 façons d'ajouter de la texture sur vos murs

Les textures sur les murs sont des éléments qui transforment les murs de la maison en pièces décoratives, en créant des contrastes de matériaux, de lumière et d'ombre. Un mur avec une finition différente est beaucoup plus attrayant.

Si vous avez décidé de donner de la texture à vos murs, vous devez toujours prendre en compte le style décoratif de l'espace dans lequel vous le ferez. Pensez aux couleurs, matériaux et au style de votre maison; si vous voulez donner un aspect sobre et élégant ou bien une touche décontractée et informelle. Il y a des textures avec une très forte personnalité et d'autres moins, mais dans tous les cas les deux sont un excellent choix pour votre décoration. Dans le livre d'idée d'aujourd'hui, nous avons 12 grandes idées pour faire la texture et de la personnalité des murs de votre maison. Rejoignez-nous pour les voir et remplissez-vous d'inspiration!.