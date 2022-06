Une divine villa provençale à Gassin

La maison a deux étages, qui se caractérisent par un fort lien avec l'extérieur. L'intérieur est lumineux, simple et élégant, complètement entourée d'une atmosphère pure et confortable qui détermine sa personnalité forte et sophistiquée. Les couleurs sont douces, avec le blanc et le gris comme couleurs principales. Les lignes sont polies, mais en général nous pouvons caractériser le style adopté comme campagne chic . Les poutres en bois au plafond et la voûte de la porte sont des caractéristiques typiques de l'architecture du pays.