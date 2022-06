Une rénovation qui a révélé les atouts de cette maison!

Quand aux défauts majeurs de l'habitation, les voici: bien que le patio soit un atout de choix, il est cerné de toutes petites pièces étriquées, surchargées, et vieillissantes. La décoration manque de style et de caractère, et l'ensemble manque cruellement d'originalité et de personnalité.

Il est également dommage que la luminosité soit aussi mauvaise alors que l'habitation possède un accès privilégié vers un espace extérieur!