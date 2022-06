Un splendide Riad aux Trésors bien Cachés!

Pour fuir la monotonie de l'hiver, direction le soleil! Nous voici au Maroc, et plus exactement à Marrakech, pour découvrir un projet de riad luxueux et contemporain, résultat du travail de l'architecte d'intérieur Pauline Girardot.

Le point fort de ce projet réside dans l'union entre l'architecture marocaine traditionnelle et une esthétique contemporaine minimaliste, pour un résultat plein d'élégance. L'ensemble de l'habitation parvient donc a un résultat fort d'une grande élégance, sans pour autant verser dans le tape-à-l’œil.

Assez parlé, en avant pour une petite visite guidée!