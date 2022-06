Esprit Vacances Confort 5 Étoiles!!

Les limites de la parcelle sont à peine démarquées par petite palissade en bois, qui descend en escalier pour accompagner la pente naturelle du sol. La vue reste ainsi dégagée, et la construction ne vient pas dénaturer le paysage.

Nous voyons ici le profil de l'habitation à la géométrie très graphique et aux couleurs neutres, à travers laquelle nous pouvons même apercevoir des fragments de ciel. Les nombreuses plantes choisies parmi des palmes, des cactus, et des buissons persistants ne dénotent pas le moins du monde avec le cadre et semble parfaitement dans leur élément, tout comme la maison elle-même et ses habitants qui pourront s'adonner à leur passion des sports nautiques dans un cadre à leur image.