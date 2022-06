5 salle de bains petites et jolies

Ce mur à motifs circulaires et colorés crée une dynamique énergisante dans cette salle de bains. Non seulement son design pop est splendide mais il transfère une énergie à la fois allègre et sophistiqué à cette salle de bains moderne. Un mur ainsi coloré peut porter l'attention sur les éléments artistiques et créatifs d'un lieu afin d'omettre sa petite taille.

