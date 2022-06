8 erreurs typiques à éviter dans une cuisine

La cuisine est le coeur de la maison, c'est pourquoi chaque millimètre de cette pièce doit être correctement organisé. C'est également un lieu où doit régner hygiène, ordre et propreté. Différents facteurs peuvent entraver le maintien de l'ordre dans la cuisine: sa petite taille, le manque de temps, un manque de planification et d'organisation. Le désordre en cuisine est cependant principalement du à un mauvais aménagement, un mauvais design. Il est facile d'accumuler les ustensiles inutiles ou de ne pas savoir où les ranger. Plus une cuisine est fonctionnelle plus elle sera ordonnée.

Si vous cherchez à garder votre cuisine propre de manière simple et rapide, sans avoir à dépenser beaucoup d' effort alors prenez notes des erreurs typiques à éviter suivantes: