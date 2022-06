Les toutes petites maisons ont l'avantage d'être moins coûteuses, très pratiques et souvent écologique. Il n'est donc pas étonnant qu'elles soient de plus en plus populaires et cette popularité n'est pas passagère. Dans ce livre d'idées, nous avons souhaité mettre en avant le charme et le confort de ces petites maisonnettes.

Nous vous présentons donc 20 petites maisons fonctionnelles et pleines de charme.