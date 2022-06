Salon de Jardin en Teck: 10 indémodables!!!

Ce salon de jardin en teck allie parfaitement tradition et modernité. Le bois naturel traditionnel et le design très découpé aux formes rectangulaires très simples et épuré forment une combinaison gagnante! Ce salon de jardin prendra parfaitement place sur une terrasse en extérieur et se rendra très utile pour des repas de famille. Sa taille relativement grande vous aidera à poser tous vos couverts et ustensiles. Les chaises assorties à cette table sont tout aussi simple et carrées, mais peu imposantes et faciles à déplacer. Le coussin couleur crème vient apporter confort et tranquillité à cet ensemble absolument classe et élégant.