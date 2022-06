Upcycling et design industriel : récupérer, détourner, réinterpréter…

Intéressons-nous aujourd'hui à l'upcycling , cette tendance visant à récupèrer des matériaux démodés ou des produits sans usages et à les transformer pour créer de nouveaux objets uniques d'utilité et de qualité supérieure. Toujours dans un esprit éco-responsable et do it yourself , nos designers redoublent d'ingéniosité et de créativité pour réinventer notre intérieur à partir de pièces de récupération. Le résultat est bluffant et leurs créations uniques, modernes et sophistiquées.