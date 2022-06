Une Maison familiale Simple mais INCROYABLE à l'intérieur!

La salle de bains de cette maison est en effet une oasis de bien-être. Dans le centre de la pièce est placée une baignoire ovale qui attire l'attention, et paraît presque comme un énorme bol de céréales placé sur un plan lumineux orange. On peut apercevoir une douche de plain-pied, qui sépare les zones humides et sèches par une cloison de verre. La couleur du plancher orange crée un contraste moderne avec le béton du mur minimaliste et crée une atmosphère plus intime. Le mur noir qui orne la douche crée un effet de profondeur et apporte un peu de mystère dans cet espace. Si vous avez besoin de plus de suggestions pour les couleurs de votre salle de bains, vous trouverez un livre d’idée intéressant ici.