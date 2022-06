Comment Aménager intelligemment un Petit Balcon?

Ce magnifique aménagement a été entièrement réalisé sur mesure pour ce balcon et réussit superbement à intercaler végétaux et mobilier pour créer un espace agréable et abrité du vent et des regards indiscrets.

Image’In signe une nouvelle réalisation de taille au côté de M. Bruno Oizan-Chapon, le paysagiste qui a conçu et réalisé ce projet à la fois design et de grande qualité. Nous retrouvons ici un agencement précis et minutieux où chaque jardinière, chaque luminaire et mobilier de jardin trouvent leur place pour donner un effet d'ensemble à nul autre pareil. La superbe combinaison de formes et de couleurs crée un paysage unique sur la surface réduite de ce balcon. Une pure merveille!

Les bacs sont conçus de manière à intégrer les passages d’arrosage automatique de façon totalement dissimulée. Il en va de même pour l’alimentation électrique des éclairages. De plus, des réservations ont été prévues pour intégrer les prises électriques directement sur les bacs à plantes. En un mot, un entretien rendu enfantin pour notre plus grand confort!