Une maison pour les amoureux du bois

Tout aussi bien dans la cuisine que dans la salle à manger, le bois chaud joue un rôle important. Cela fait sembler tout l'espace confortable et confortable, sans pour cela, donc, tombé dans le rustique ou le démodé. Tout à fait au contraire : une atmosphère moderne, détendue apparaît par les formes et les lignes claires et par le refus d’utiliser du superficiel et du chichi ! En plus des murs et du sol, le bois se retrouve dans les espaces de rangement et dans les meubles, comme cette belle table et ces chaises design.