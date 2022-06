6 idées géniales de décoration pour les escaliers

Une rampe d'escalier ne doit pas toujours être constituée seulement d'une unique couleur. De plus en plus de personnes se mettent depuis déjà des années à mélanger les couleurs différentes et à créer alors un véritable objet de décoration avec leur escalier. Avant tout les tons bruns simples et naturels deviennent, particulièrement en rapport avec une installation rustique ou villageoise de plus en plus populaires. Les couleurs de terre chaudes ont l'effet secondaire positif qui s'adaptent au reste de l'installation habituellement bien et donnent une image harmonieuse. En rapport avec une entrée sinon complètement blanche et une installation moderne, vous pourriez aussi étonner avec des couleurs vives.