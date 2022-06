10 Meubles que le monde envie à la Belgique!

Ce bureau de design d’objets et d’espaces, créé en 2006 par Emilie Lecouturier et Céline Poncelet et basé en Belgique s’entoure de différents collaborateurs (architectes, graphistes, plasticiens,… ) pour développer des projets d’échelles et de nature variées.

Allant de la conception à la coordination, leurs projets touchent les domaines du mobilier, de l’aménagement d’intérieur, de la scénographie d’expositions pour des clients publics et privés. Vous pouvez voir ici un exemple de la Knot collection, une collection d’assises et de coussins inspirée des nœuds marins. La structure est en mousse et le cylindre en laine et sont disponible en différentes dimensions et couleurs.