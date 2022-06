Une Maison au Panorama Somptueux

Enfin, à l'intérieur, nous découvrons une décoration plutôt minimaliste et aux lignes modernes. Ici au rez de chaussée, on voit qu'un escalier permet d'accéder à l'étage inférieur de l'habitation. L'escalier et sa rambarde amènent un style très graphique à l'intérieur et offre une réelle cohérence entre la façade et l'intérieur de la maison.