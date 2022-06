6 Jardins d'Hiver entre Intérieur et Extérieur !

On appelle communément un jardin d'hiver, une structure vitrée abritant des plantes prolongeant une salle de séjour.

Les jardins d'hiver permettent de créer un lien entre l'espace intérieur et extérieur en donnant une vue sur le jardin grâce à leur design unique, oscillant entre nature et architecture. Les plus frileux protesteront et opteront pour un jardin plus spacieux plutôt qu'un jardin d'hiver mais pourquoi ne pas s'offrir un espace végétalisé intérieur dans une véranda ensoleillée.

Ainsi, découvrez ces quelques exemples de jardins d'hiver aménagés pas nos experts homify.