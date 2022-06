La Maison Rurale Ultime

Debout comme un grand point de repère dans un cadre rural idyllique, cette maison a été magnifiquement restaurée. Un extérieur frais et qui respire à la fois la beauté et l'histoire de la façade qui apparaît un peu comme elle devait être il y a des siècles. A l'intérieur, un nouvel agencement plus contemporain et une décoration a permis de fusionner les périodes historiques avec des inclusions modernes, aboutissant à un nouveau résultat innovant pour la maison.

Le véritable potentiel de la maison a été révélé par le groupe d'architectes talentueux de Sommos. Leur restauration et la modernisation réfléchie a produit un contraste saisissant avec la façon dont le bâtiment se dressait autrefois, avec le poids des années, la négligence et de mauvaise utilisations. Jetons un coup d’œil de plus près…