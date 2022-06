Piscine Écolo à Économie d’énergie

D’ordinaire, on trouve rarement les mots “piscine” et “basse consommation d’énergie” dans la même phrase. Une idée fausse très répandue voudrait en effet qu’avoir une énorme quantité d’eau dans votre jardin signifierait que vous pompez dans les ressources naturelles ou que vous consommez énormément de combustible pour la garder opérationnelle. Et si tout cela était faux ? Une entreprise anglaise, The London Swimming Pool Company, est bien déterminée à vous faire changer d’avis. Alliant design stupéfiant et technique innovante, voici une piscine surprenante à basse consommation d’énergie. Sans plus de cérémonie, plongeons à la découverte de ce petit bijou.