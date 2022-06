10 Décos qui pensent à Tout Pour la Maison !!

D’ART ET DECO s'illustre encore avec ce magnifique meuble en bois massif doré de dimensions: 118 x 36 x h. 86 cm, qui nous présente une géométrie impressionnante. D’une structure absolument hors du commun, cette console art déco exprime plus au point l’inventivité et la qualité technique des artisans de l’époque. Le mélange structuré des placages de loupe d’orme et de palissandre vernis au tampon exalte encore plus les différences de niveaux, avec un tiroir en façade.