10 Raisons d'Opter pour une Maison Modulaire en Bois!!

La maison modulaire en bois, s’inscrit parfaitement dans sont environnement, avec une utilisation du bois qui répond aux besoins du site ( un terrain en lisière de forêt ). Les baies de la maison sont de grande taille et traitées de façon contemporaine, car l' ATELIER D’ARCHITECTURE FRANÇOIS MISONNE à Tournai a voulu mettre en évidence, la construction rapide de qualité avec des espaces capables d'évoluer rapidement s'inspirant d'un design innovant. Allant du projet le plus modeste au plus ambitieux, cette maison modulaire s'adapte à tous les budgets,pour offrir un logement agréable ,convivial et sain à ceux qui ne pouvaient jusque-là qu'en rêver.