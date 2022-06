homify 360° : un pavillon de verre entre cour et jardin

Personnalisée sur le thème des arbres, chacune des chambres porte le nom d'une essence de bois. La porte d'entrée et le sol des chambres étant composés du même bois, une image imprimée au plafond reprend la ramure et le feuillage donnant l'impression de se coucher au pied de l'arbre. L'équipement sanitaire totalement neuf dans un design minimaliste allie commodité et bien-être. Les chambres doubles ou simples sont équipées de douche ou baignoire et de tout le confort moderne tout en gardant la chaleur et le côté rustique des sous-bois.