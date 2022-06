Bureaux élégants

Les nouvelles technologies ont profondément modifié la façon dont nous travaillons et dont nous concevons nos vies professionnelles. De plus en plus souvent, on refuse le schéma traditionnel 9h-17h, préférant adapter nos horaires à notre convenance. Conséquence directe, être freelancer est depuis cinq ans une alternative qu’un nombre incalculable de gens choisissent, ce qui leur laisse l’opportunité de travailler de chez eux. Et même ceux qui ont un travail plus conventionnel ont parfois besoin de se pencher sur des projets personnels une fois rentrés chez eux. S’aménager un coin bureau chez soi pour répondre à tous ces besoins est donc quasiment une nécessité. D’autant plus qu’il est très facile de faire de cet espace studieux une pièce élégante et design. Voici notre sélection du jour.