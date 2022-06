Design onirique : objets qui laissent rêveurs!

Ce bouton de meuble est une création des Verreries de Bréhat. En verre soufflé, cet élégant bouton viendra sublimer vos meubles. Réalisé de façon artisanale, il est l'un des heureux composants de la gamme séduction qui nous n'en doutons pas, charmera les amateurs de belles choses et design insolite. Ces boutons en verre soufflés sont disponibles en différentes couleurs et fabriqués sur la l'île de Bréhat, en Bretagne. Du 100% made in France !