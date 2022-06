D'un espace perdu à un coin adoré: 7 idées astucieuses

Des coins inutilisés dans un corridor? Se trouve là aussi encore un vieux radiateur que nous cacherions volontiers ? Pourquoi nous ne plaçons pas simplement un mini-canapé ou un grand fauteuil devant le chauffage ? Peut-être, encore une belle couverture tricotée et même quelques coussins et une lampe par ici : Et déjà, nous avons un coin de lecture confortable très loin de la télé. Ce coin lecture sera chaud et confortable !