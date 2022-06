9 must de l'automne-hiver 2016 selon nos experts !

Carrara, Calacatta ou travertin, toutes les facettes du marbre, de la plus neutre et délicate à la plus caractéristiques sont de vraies protagonistes de la décoration d'intérieur. Avec leurs veines plus ou moins marquées, on retrouvera le marbre sur les sols et les murs, les baignoires et les lavabos des cuisines et des salles de bain mais aussi sur de vrais éléments de mobilier telles que tables et des vases et pas seulement sur les cartes postales venant d'Italie…