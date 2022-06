14 idées pour la décoration des niches murales

Le mot niche à des connotations très négatives qui les rendent très peu attrayante. Mais le fait est que les niches sont un atout décoratif et architectural. Elles sont une ressource décorative pour les murs est sont maintenant plus à la mode que jamais. Elles sont un élément unique et spectaculaire pour stocker, décorer et donner du caractère a vos murs. Nous plongeons aujourd'hui parmi nos nombreux exemples pour trouver quelques de niches qui enleverons tout les préjugés les concernant.