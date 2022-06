Une maison familiale rustique et moderne !

Le hall est l'incarnation de l'interaction harmonieuse entre tendance et tradition, entre charme rustique et design moderne. Les murs en pierres ont conserver ici leurs encoches d'origine, les cavités et les niches rendent un hommage affectueux au passé de l'édifice et à la tradition architecturale de la région. Complétée par un mur en plâtre blanc, un plancher en bois et un éclairage moderne à LED qui souligne l'atmosphère de cosy de la maison.

Conseil : Mettez un point d'honneur à soigner l'éclairage de votre chez-vous, il est la clef d'une déco réussie !