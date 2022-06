Une petite maison avec un énorme potentiel !

La maison que nous vous présentons aujourd'hui semble à première vue un petit projet classique. Pourtant en y regardant de plus près, on peut observer travail minutieux d'un architecte de talent. Un espace limité oui, mais optimisé de manière optimale combinant élégance et fonctionnalité, et dans lequel surgissent de nombreux détails modernes. On vous fait visiter sans plus attendre !