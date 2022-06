SURPRENANTE Métamorphose d'un appartement en sous-sol!!

Comme de nombreux quartiers de Londres, Bayswater a connu des hauts et des bas. Sa proximité avec Hyde Park et le centre de Londres ne lui a cependant pas permis de connaître la croissance d'après-guerre semblable à celle des codes postaux environnants. Le développement de la zone a été mis de côté depuis des décennies, au point même d'être associée à ses homologues de West London à la réputation peu recommandable. Aussi surprenant que cela puisse être, Bayswater ne fut pas toujours peuplé d'appartements délabrés et décrépits situés dans d’infâmes bâtiments du 19e siècle ne demandant qu'à être rafraîchis !

Ainsi, découvrons cet appartement en sous-sol, qui fait partie d'un bâtiment classé Grade II *, tout comme de nombreux bâtiments de l'Ouest de Londres. Acquis par The Lady Builder; une équipe composée d'experts en immobilier, en construction et en design d'intérieur, cet appartement a subi une transformation presque incroyable. Acheté pour £ 320 000 et vendu pour £ 675 000 seulement six mois plus tard, découvrons ensemble les miracles entrepris par l'équipe de Lady Builder qui a réussi à transformer un sous-sol à l'apparence de squat en une propriété pouvant séduire l'élite londonienne.