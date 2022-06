Une maison qui saura captiver votre attention

Le grand salon est composé de murs blancs et de meubles marrons. Les matériaux nobles dominent la pièce. Nous retrouvons ainsi du bois, du verre et du cuir qui se répètent à travers les différents meubles. Le contraste entre le blanc éclatant et le marron sobre des textures luxueuses transfèrent une ambiance chic et traditionnelle dans cet intérieur.