Envie d'un lit double ? Découvrez des alternatives originales

Pour commencer, voici un lit dont la forme n'est pas en soi étonnante, mais qui se distingue d'un lit classique par la matière utilisée et la double fonction qu'il offre. Car ce lit en bambou est aussi une étagère, un rangement original et un atout déco. La tête de lit en bois de deux couleurs, apporte un air original à ce meuble qui s'intègre parfaitement dans la pièce. Les tons sont harmonieux et le bois foncé du parquet s'allie parfaitement au bois du lit. Une déco homogène donc et un lit original et pratique à la fois grâce à ce socle qui fait office d'étagère.