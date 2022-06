Aménagement de Cuisine : 10 Exemples Fabuleux!

Finalement, il est intéressant d’observer ce dernier décor, en ce sens où il représente l’exception à tous les décors de cuisines précédemment observés. En effet, il ne s’agit plus de constater une alliance blanc/noir ou bien un décor singulièrement coloré, mais bien un décor alliant les trois formes de styles majeurs au sein duquel on retrouve le blanc, le noir et de la couleur.

La répartition des couleurs est, néanmoins, très bien pensée. Assurément, la couleur blanche est présente dans la partie gauche de la cuisine, le noir dans la partie droite et la couleur est présente dans la partie central de ce décor authentique. Le lien entre le blanc et le noir est donc effectué par cette couleur citron vert.

Il ne s’agit plus d’une lutte entre le blanc et le noir : à l’inverse, on assiste au mariage de ces deux couleurs possible grâce la touche colorée jouant le rôle de médiateur entre ces deux couleurs.