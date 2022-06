Une maison absolument divine

Construite dans un quartier chic de New York, cette magnifique demeure a été créée par les architectes de Bates Masi. Le résultat est une maison spacieuse qui a tout d'un manoir de campagne. Habillée de bois et parfaite jusque dans les moindres détails, elle offre une habitation absolument divine qui en ravira plus d'un. Venez découvrir par vous-même ce petit bijou architectural.