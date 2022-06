10 chambres à coucher hors du commun

Ici, les tons pastel et le blanc offrent une chambre design et minimaliste aux lignes épurées. Cette sobriété donne à la pièce une élégance et un charme sans pareils. Le fauteuil à bascule offre un coin pour lire tandis que la forme originale de la fenêtre donne à cette pièce un air de cocon bien à part. Et voilà un exemple qui prouve qu'avec quelques éléments on peut créer une pièce originale à l'atmosphère à la fois chaleureuse et apaisante.