Une maison en bois moderne au milieu d'un espace vert

Les maisons en bois modernes sont de plus en plus populaire à travers le monde. Dans ce livre d'idées, nous vous emmenons en Russie où les architectes Bio Architects ont conçu une maison écologique, moderne, fonctionnelle et confortable. Elle se situe au milieu d'un espace vert. Isolée, elle permet de mener une vie tranquille sans voisins et entouré de paysages verdoyants à n'en plus finir.

Découvrez tout de suite les particularités de cette maison en bois.