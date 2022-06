Une maison de campagne de rêve

La vue depuis le salon vers une salle à manger expose un équilibre entre modernité et tradition. Les couleurs naturelles et les matériaux traditionnels comme le bois et la pierre sont un clin d'oeil au passé tandis que les lignes épurées et un design minimaliste déterminent le côté plus contemporain de cet intérieur. Cet union raffiné forme une atmosphère calme, détendue et amicale.