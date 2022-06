Maison modulaire de 75 metres carrés

Ce n’est pas le premier livre d'idées où nous nous référons à la maison modulaire et ce ne sera certainement pas le dernier. Comme son nom l'indique, la construction de ces maisons a été réalisée sur la base de modules préfabriqués au préalable.

Cette méthode de construction permet de concevoir des maisons avec des configurations différentes, de tailles et de formes variables, toujours selon les besoins de ceux qui y habiteront. En outre, il faut noter que cette méthode est beaucoup plus rapide et efficace que la construction traditionnelle.