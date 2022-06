9 idées pour la cour ou le patio à copier de toute urgence !

Et voilà un patio implanté au cœur de la maison dans la tradition de l'architecture espagnole et portugaise. Une véritable bouffée d'air frais qui permet de ventiler la maison. Équipé de canapés ainsi que d'une table basse, il incarne un certain savoir vivre et offre la promesse de siestes indispensables aux heures les plus chaudes de la journée…

Le plus ? Les plantes vertes tropicales, telles que ces deux bananiers en pot, un atout idéal pour purifier l'air et ajouter une touche de couleur chez vous !