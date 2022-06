5 cuisines petites et élégantes

Le design minimaliste est l'allié assuré des petites cuisines. Sa volonté de créer un style épuré favorise la création d'un look élégant dans les petits espaces. Pour un espace lumineux, installé de grandes fenêtres et favorisez les couleurs claires comme le blanc. Les détails plus originaux peuvent par exemple être incorporés dans les motifs plus colorés d'un carrelage au sol.

