Une maison de rêve pleine d'idées astucieuses

Ici, on aperçoit le bâtiment d'un peu plus près. Il s'agit d'une structure dans les tons clairs, dont les lignes épurées forment un ensemble design et moderne. L'alliance du béton, du bois et de la pierre apportent aussi une note originale à l'enveloppe de cette demeure. Par ailleurs la spacieuse terrasse et la piscine extérieure sont des atouts de taille qui donnent envie d'en découvrir plus.